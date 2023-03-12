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Український захисник розповів, як із Бахмута їхав танком через поле, щоб встигнути на власне весілля (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Український захисник розповів, як із Бахмута їхав танком через поле, щоб встигнути на власне весілля (фото)

Фото: Суспільне

Воїн ЗСУ через поле пробирався до коханої на весілля.

Захисник України Богдан, який зараз боронить Бахмут Донецької області, вирвався із передової, щоб зіграти весілля у рідних Черкасах. Щоб встигнути на церемонію, побратими привезли українського військового на танку.

Про це повідомляє "Суспільне".

Весілля відбулося 11 березня. Урочистості організовували майже в останній момент, оскільки наречена до останнього не знала, чи вдасться її коханому приїхати з фронту.  

Наречена Інна каже, що на підготовку пішло близько тижня і, зізнається, дуже хвилювалася перед весіллям, а от її наречений навпаки був спокійний.

Богдан пояснює, що дорогою з Бахмута до Черкас пережив сильні емоції, а тепер, одружившись із коханою, він дуже щасливий. Воїн каже, що через погану погоду машиною проїхати було неможливо, тому його везли танком через поле.

Український захисник приїхав із передової на весілля / © Суспільне
Український захисник приїхав із передової на весілля / Фото: Суспільне

"Приїхав із Бахмута. Не був упевнений, що вийде приїхати, бо там дуже складна ситуація. Була проблема виїхати тому, що там залишилася одна дорога. Через дощі інші розмокли – багнюка. Машиною не проїдеш. Товариш хотів вивезти мене на легковому автомобілі – ми застрягли. І так вийшло, що друзі мої з 93-ї бригади вивезли мене танком через поле. Потім підібрали інші військові друзі. Їхав майже два дні. Там усі переправи розбиті. Дороги теж", – пояснив воїн.

Наразі молодята не будують глобальних планів на майбутнє - найближчими днями подружжя у вузькому колі родичів та друзів святкуватиме весілля. Через 10 днів воїн має повернутися на передову.

"Скорочений медовий місяць, демоверсія", – додала Інна.

Нагадаємо, міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Відтепер це можна зробити за один день і дистанційно через Zoom. 

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Дата публікації
Перегляди
3152
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