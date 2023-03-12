Український захисник розповів, як із Бахмута їхав танком через поле, щоб встигнути на власне весілля (фото)

Воїн ЗСУ через поле пробирався до коханої на весілля.
Захисник України Богдан, який зараз боронить Бахмут Донецької області, вирвався із передової, щоб зіграти весілля у рідних Черкасах. Щоб встигнути на церемонію, побратими привезли українського військового на танку.
Про це повідомляє "Суспільне".
Весілля відбулося 11 березня. Урочистості організовували майже в останній момент, оскільки наречена до останнього не знала, чи вдасться її коханому приїхати з фронту.
Наречена Інна каже, що на підготовку пішло близько тижня і, зізнається, дуже хвилювалася перед весіллям, а от її наречений навпаки був спокійний.
Богдан пояснює, що дорогою з Бахмута до Черкас пережив сильні емоції, а тепер, одружившись із коханою, він дуже щасливий. Воїн каже, що через погану погоду машиною проїхати було неможливо, тому його везли танком через поле.
"Приїхав із Бахмута. Не був упевнений, що вийде приїхати, бо там дуже складна ситуація. Була проблема виїхати тому, що там залишилася одна дорога. Через дощі інші розмокли – багнюка. Машиною не проїдеш. Товариш хотів вивезти мене на легковому автомобілі – ми застрягли. І так вийшло, що друзі мої з 93-ї бригади вивезли мене танком через поле. Потім підібрали інші військові друзі. Їхав майже два дні. Там усі переправи розбиті. Дороги теж", – пояснив воїн.
Наразі молодята не будують глобальних планів на майбутнє - найближчими днями подружжя у вузькому колі родичів та друзів святкуватиме весілля. Через 10 днів воїн має повернутися на передову.
"Скорочений медовий місяць, демоверсія", – додала Інна.
Нагадаємо, міністерство юстиції України спростило укладення шлюбу під час воєнного стану. Відтепер це можна зробити за один день і дистанційно через Zoom.
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