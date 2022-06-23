Український захисник збив російський вертоліт та присвятив цю перемогу своїй одномісячній дитині

Український захисник збив російський вертоліт Ка-52.
Цю перемогу десантник Львівської бригади ДШВ присвятив своїй одномісячній дитині.
Про це розповіли у Командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ.
За день львівські десантники знищили два ворожі БТРа і дві БМД противника. Проте основним досягненням стало збиття російського вертольоту Ка-52.
“В той день наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно у восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі вертольота Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК “Ігла”, і здійснив пуск. Ракета влучила у “вертушку”! З підбитого гелікоптера повалив густий чорний дим, – розповідає стрілець-зенітник на ім’я Назар.
Збиття російського вертольоту Назар присвятив своїй дитині, якій тільки виповнився один місяць.
Нагадаємо, у Міноборони України закликали суспільство не поширювати у соцмережах деталі спецоперацій ЗСУ.
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