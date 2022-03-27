Український заступник комбата Сулім у Мережі прославився своїми гумористичними "перлами"

Хоча сам військовий навіть не знає, хто робить його популярним.

Заступник командира батальйону, який воює на броварському напрямку – більше відомий у соцмережах як «Сулім». Простою народною мовою в «Тіктоці» та «Ютубі» він дає людям надію – при чому сам ці відео ніколи не знімає, його викладають у Мережу оточуючі, які не припиняють реготати з його перлів.

Про це йдеться в ТСН.

Легенда україських соцмереж відомий історією в першу чергу про півлітрову баночку. «Кажуть прийти і забрать танкістів, а там з трьох танкістів можна хіба на півлітрову баночку назбирати» , - розповідає на відео Сулім.

«Я навіть не знаю, хто в «Тікток» закинув це відео, але мабуть дочка», - каже замкомбата.

«Взагалі я більше 20 років в армії, дві ротації в Ірак, 1 ротація в Косово, тоді давали людям учасника бойових дій, казали, що це війна, а зараз подивлюся на війну і скажу, що це була прогулянка. І Іраці було легко воювати морально, бо не твоя земля, а тут ти розумієш, що кожен будинок це твоє, в кожний будинок, в який влучила ракета, снаряд, в кожен будинок, з якого російські окупанти виганяють мирних жителів за нього болить, за нього дуже болить», - розповідає Сулім.

«Так шкварить їх, аж гайки воняють», - ще один із висловів командира, який шириться Мережею.

«Це не мій вислів, це плагіат був – є в нас в підрозділі хлопчинка служить маленький-маленький за сорок рочків, це його вислів «шкварить аж гайки воняють» і так зайшло, воно спрацювало, працює», - доповнює Сулім.

«Є люди, які морально занепадають духів, я за 8 років звик, що стріляють, це недобре, але я звик. Кажуть, ми показуємо твоє відео, і люди кажуть, і правда. А чого це я розкис? Жіночки, бабусі заспокоювували, відео моє показували, а вона каже і правда, чого це я? Задню даю. Як каже один наш замкомбата: «Взбодрился, ощетинился, похлопал себя по щекам і вперед» - так оце й ми», - розповідає свою історію замкомбата.

Сулім – заступник командира батальйону розважає підписників у соцмережах

«Як казала моя бабуся, хай наді мною краще сміються, чим плачуть», - додає боєць.

«На конкурсі Україна очима москалів переміг хлопчик, який виклав слово Україна очима москалів , я реготав», - розповідає командир, що може змусити його сміятись у військовий час.

«Сина планую робити після війни, просто не знаю, скільки війна буде, як довго», - каже про плани Сулім.

«Люди, я вас люблю, ви найкращі в світі, ми все одно цю москальську сволоту переб'ємо», - каже боєць.

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