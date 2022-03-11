Український журналіст послав проросійських спікерів за курсом воєнного корабля у прямому ефірі італійського телебачення

Український журналіст послав проросійських спікерів за курсом воєнного корабля у прямому ефірі італійського телебачення

Українцеві аплодувала вся студія.

Український журналіст і радник голови Львівської області Любомир Ференс послав проросійських спікерів за курсом російського воєнного корабля у прямому ефірі італійського політичного шоу.

Відповідне відео виклали в соцмережі 11 березня.

На опублікованому записі видно, що український журналіст виступав у телеефірі італійською мовою через відеозв’язок. Поряд з його зображенням на екран вивели зображення присутньої у залі певної Даші Деревянкіної.

Під час своїх висловлювань італійською мовою Ференс зробив вставку російською мовою: "Російський корабель, іди нах*й! Збройні Сили України "насипають", як боженька".

Після цих слів українця зала почала гучно аплодувати та вигукувати. А ведучий ефіру попросив українця розмовляти італійською.

Український журналіст і радник голови Львівської ОДА Lyubomyr Ferens послав проросійських спікерів і російський корабель нах.й в прямому етері італійського політичного шоу. Зала зааплодувала. #війна Опубліковано Natali Sokolenko Пʼятниця, 11 березня 2022 р.

Нагадаємо, "Укрпошта" показала нову марку "Русский военный корабль, иди на*уй!"

Читайте також: