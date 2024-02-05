Український журналіст заявив про прорив окупантів до Авдіївки: в МВА відреагували

Окупанти зайшли в дачний масив, який є біля Авдіївки, розповіли в МВА.

У міській військовій адміністрації не підтверджують, що окупанти прорвалися до Авдіївки. Там повідомили, що окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу міста.

Про це в етері Громадського радіо сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста - так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", - заявив він.

Нагадаємо, вранці 5 лютого український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючи на військових, повідомив, що російські військові нібито скористався хмарною погодою, неможливістю якісної аеророзвідки та зайшли до Авдіївки. Він писав, що ворожі штурмовики прорвалися до забудови збоку так званого Авдіївського кар'єру.

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