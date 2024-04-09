Українського поета та військового затримало ДБР: що сталося

Ігор Мітров на два місяці відправився на гауптвахту, де очікуватме суду.

Українського поета та військового Ігоря Мітрова затримало Державне бюро розслідувань.

Про це Мітров написав у Facebook.

"Сьогодні я з медичних причин відмовився від виконання бойового наказу, через що був затриманий ДБР. Тепер я на два місяці відправляюся на гауптвахту, де буду очікувати справедливого українського суду... Колись побачимось", – написав поет-доброволець.

Зазначимо, поет, критик, літературознавець Ігор Мітров народився в Криму 1 вересня 1991 року. Колись досліджував півострів, беручи участь в археологічних розкопках. Тепер же бачить рідні землі лише уві сні, але як боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади всіма силами наближає момент їх деокупації.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор Андрій Доманський. На початку повномасштабної війни артист пішов добровольцем захищати Україну.

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