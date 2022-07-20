Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українського військового вдалося вивезти з окупації на півдні України - ГУР

Дата публікації
Перегляди
956
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українського військового вдалося вивезти з окупації на півдні України - ГУР

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

НАБУ та ГУР вивели з окупації російських загарбників українського військового.

Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки ЗСУ вивели з окупації на півдні України українського військового. 

Про це повідомляє ГУР МО України.  

Український військовослужбовець не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.

У розвідці також повідомили, що від початку повномасштабної війни разом з колегами їм вдалося здійснити понад 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

©

Нагадаємо, ЗСУ зачищають та розміновують Зміїний: що їм вдалося знайти на острові (відео).

Читайте також:

Українці масово виїжджають з Херсонщини - ЗСУ йдуть в наступ: волонтер Стефан Воронцов

Українці масово виїжджають з Херсонщини - ЗСУ йдуть в наступ: волонтер Стефан Воронцов
Наступна публікація