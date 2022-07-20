Українського військового вдалося вивезти з окупації на півдні України - ГУР

Національне антикорупційне бюро та Головне управління розвідки ЗСУ вивели з окупації на півдні України українського військового.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Український військовослужбовець не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.

У розвідці також повідомили, що від початку повномасштабної війни разом з колегами їм вдалося здійснити понад 10 вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальні цінності державного значення.

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