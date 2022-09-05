Українському прем'єру в Брюсселі і Берліні обіцяють підтримку, а він їм – електроенергію з України, але з умовою

Євросоюз прагне, аби війна якомога швидше завершалась, але не на будь-яких умовах, а - зі збереженням територіальної цілісності України. Про це сьогодні заявив глава європейської дипломатії українському прем'єру, який нині з візитом у Брюсселі. А також пообіцяв: ЄС буде підтримувати Україну, скільки потрібно: і зброєю, і грошима, йдеться в ТСН.

У Брюсселі сьогодні була своєрідна ревізія того, наскільки ближчими стали Україна і Єврсооюз. Фактично - вона традиційна, відколи сторони підписали Угоду про асоціацію. Відтоді - українські урядовці регулярно зустрічаються з європейськими, аби проаналізувати, як далеко просунулися в її виконанні. Втім, уперше на Раду асоціації Україна-ЄС збираються, відколи Україна в новому статусі - кандидата на вступ, та і відколи почалась повномасштабна війна з Росією.

Як змусити країну-агресора зупинитись - ця тема сьогодні серед тих, яку з колегами обговорює український прем’єр. Пояснює їм, що росіяни, підтримуючи війну, заслуговують на повний візовий бан, а не просто ускладнення видачі шенгенських віз. І наполягає на повному енергетичному ембарго - відмові, зокрема, і від російського газу. «Це опалювальний сезон, який проходить в умовах гібридної війни на енергетичному ринку європейського континенту. Зі сторони Росії, звісно ж. Відповідно, ми розуміємо, що і Україна разом з Європою - буде складно, але доволі впевнено проходити цей опалювальний сезон. Ми також накопичили вже певну кількість газу - більше, ніж зазвичай і Європа, і Україна - витримають цю битву за цей опалювальний сезон», - переконує Денис Шмигаль.

«Головний меседж сьогоднішньої зустрічі всьому світу в тому, що ЄС продовжить підтримувати Україну попри будь-які погрози і шантаж Росії. Я казав це багато разів: вам не потрібні аплодисменти, вам не потрібні хороші слова, вам потрібна конкретна підтримка і зброя. І ми надаємо її», - каже верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Україна може стати надійним постачальником електроенергії, якщо Запорізька АЕС буде демілітаризована, а так заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль напередодні у Берліні, де він перебував із робочим візитом. Німеччині Шмигаль запропонував відправити на атомну електростанцію місію ООН та Євросоюзу.

Прийомом у президентській канцелярії, військовим протоколом у канцлера і з оркестром – так розпочався перший робочий візит прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Берліна з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фінансова допомога Україні, постачання зброї, енергетична безпека та санкції проти Росії, про це прем’єр України говорив із керівництвом країни, і з опозицією. На сьомому місяці війни Росія шантажує Європу, зменшує газопостачання, провокує зростання цін на енергоносії і вже в Німеччині чути голоси, що війну треба заморожувати, а Україні вести переговори з Росією. Таких вимог йому не озвучували, каже Шмигаль. «Кожен політик розуміє, що це гібридна війна, енергетична війна, тому Німеччина абсолютно готова за словами кожного з політиків, з якими я зустрічався, проходити через цей опалювальний сезон і через труднощі цього сезону», - зазначає він.

Саме у день візиту українського високопосадовця канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про масштабний пакет допомоги німцям на тлі здорожчання і зростання цін на енергоносії. Щоби допомогти різним верствах населення, уряд витратить 65 мільярдів євро. Інакше тут побоюються, шо незадоволені німці масово почнуть виходити на вулицю. Ця зима для німців є критичною, щоби вистояти проти газового шантажу Москви.

Європейський союз уже обмежив ціну газу для нафти і на черзі обмеження вартості газу, або повне його ембарго, каже глава українського уряду. Після того, як Путін закрутив газогін «Північний потік», вартість газу підскочила ще не третину. «Росія більше не є надійним постачальником енергоресурсів. Це частина нової реальності», - зазначив Шольц.

«Якщо я даю обіцянку українцям, що ми на вашому боці, стільки, скільки вам це буде потрібно, тоді я буду підтримувати Україну і байдуже, що про це думають мої німецькі виборці», - зазначає міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

За таку підтримку України німецьку міністерку удома чекала хвиля хейту особливо від дружніх до Росії німецьких політиків. Натомість Україна пропонує продавати свою електроенергію в Німеччину, якщо буде гарантована безпека на окупованій Запорізькій АЕС. Для цього Шмигаль пропонує німцям направити туди спеціальну місію ЄС та ООН.

Говорив Шмигаль у Берліні і про поставки зброї до України, щоправда обіцянки дати Україні німецькі танки від Шольца не дочекався. Натомість Німеччина хоче грати важливішу роль у відбудові України. Уже зараз Берлін пообіцяв 200 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Україні. А наприкінці жовтня Німеччина збере міжнародну конференцію про відбудову України.

Читайте також:

Школярам-волонтерам, які збирали кошти на "Байрактар", турки подарували поїздку на завод виробника

Рекордний ажіотаж на дрова став новим полем для шахрайства: як вберегтись і купити "легальну" деревину

Російські полонені залишаються в СІЗО у інформаційному вакуумі, тож після обміну можуть знову піти на війну