Українською авіацією завдано п’ять ударів по ворогу: подробиці

Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано 3 ворожих опорних пункти в Бериславському районі.
А пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожих опорних пункти в Херсонському.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Поблизу Іванівки ворог намагався провести повітряну розвідку за допомогою безпілотного літального апарату “Мерлін-ВР”. Влучною роботою зенітно-ракетного підрозділу розвідку припинено, розвідника знищено.
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