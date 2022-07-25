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Українською авіацією завдано п’ять ударів по ворогу: подробиці

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Українською авіацією завдано п’ять ударів по ворогу: подробиці

Командування Повітряних Сил

Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано 3 ворожих опорних пункти в Бериславському районі.

 А пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожих опорних пункти в Херсонському.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Поблизу Іванівки ворог намагався провести повітряну розвідку за допомогою безпілотного літального апарату “Мерлін-ВР”. Влучною роботою зенітно-ракетного підрозділу розвідку припинено, розвідника знищено.

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