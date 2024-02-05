Українську ППО посилили новим ефективним обладнанням, яке закупили в рамках збору «Запакуй небо – прокачай ППО»

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" спільно з Новою поштою передали Повітряному командуванню "Центр" четверту партію обладнання, створену та закуплену у рамках збору "Запакуй небо — прокачай ППО".

Військові отримали усі носимі комплекти зв’язку та управління (НКЗУ) із запланованих.

НКЗУ мають усе необхідне для швидкого розгортання резервного командного пункту у разі влучення ракети або дрона у стаціонарний. Пункти управління — це мозок протиповітряної оборони.

"Проблема стаціонарних командних пунктів полягає у тому, що ворог може дізнатися про їхнє розташування і завдати удар. Мобільні рухомі пункти більш захищені, але через їх невеликий розмір існують певні обмеження у кількості робочих місць. НКЗУ забезпечують мобільність, а отже безпеку для підрозділів протиповітряної оборони. При цьому обмежень щодо кількості робочих місць чи обладнання не існує. Їх швидше розгортати, ніж стаціонарні — потрібні хвилини, а не дні", — зазначив консультант "Повернись живим" Олексій Дубинка.

Перший НКЗУ вартістю понад 1 мільйон гривень підрозділи протиповітряної оборони отримали ще у жовтні 2023.

"Носимі комплекти зв’язку та управління — це валізи вагою до 60 кг, які легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових. Їх спроєктували спеціалісти Фонду, враховуючи виклики російсько-української війни. Раніше подібного готового рішення підрозділи протиповітряної оборони не мали. Усередині цього кейсу знаходиться комплект меблів, великі телевізори для відображення повітряної обстановки, ноутбуки, багатоканальний захищений зв’язок, мережеве обладнання, ір-телефони та інше. Це все допомагає організувати бойове чергування та ефективно збивати повітряні цілі," — підкреслила директорка з управління репутацією Нової пошти Олена Плахова.

Фонд і Нова пошта передали підрозділам протиповітряної оборони уже три партії обладнання у рамках проєкту "Запакуй небо — прокачай ППО".

Також повітряне командування "Центр" отримало комплексні апаратні зв'язку (КАЗ) - повністю енерго- та теплонезалежні прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку. Бійці зможуть ефективно виконувати бойові завдання, супроводжуючи протиповітряні ракетні комплекси. Силам ППО передали і телекомунікаційні комплекти — рюкзаки, які містять усі необхідні види захищеного зв’язку для мобільних вогневих груп.

В планах – забезпечити підрозділи протиповітряної оборони рухомими командними пунктами на базі прохідних вантажівок. Вони дадуть можливість командувати військами під час руху і матимуть універсальні місця роботи й відпочинку для захисників.