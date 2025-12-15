- Дата публікації
Категорія
Війна
Український Як-52 полює на "шахеди" над Одесою – оприлюднено відео
Легкомоторний літак Як-52 Повітряних Сил України збив російський безпілотник “шахед” над Одесою.
Стрілець легкомоторного літака Як-52 Повітряних Сил ЗСУ зумів збити російський безпілотник “шахед” в небі над узбережжям Одеси, застосувавши стрілецьку зброю.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
Легкі поршневі літаки вже не вперше ведуть полювання на ворожі БПЛА. Оскільки на Як-52 немає кулеметів, роль стрільця виконує воїн, який сидить на місці льотчика-інструктора з відкритим ліхтарем кабіни.
“Раніше противник вже неодноразово визнавав збиття своїх БПЛА “Орлан” і ZALA подібним чином”, – зазначив журналіст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що російські війська оснащують дрони-камікадзе радіомодемами різних частот, створюючи мережу зв’язку над Україною для передавання розвідданих та управління дронами.