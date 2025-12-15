ТСН у соціальних мережах

236
Український Як-52 полює на "шахеди" над Одесою – оприлюднено відео

Легкомоторний літак Як-52 Повітряних Сил України збив російський безпілотник “шахед” над Одесою.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Як-52

Як-52 / © livejournal.com

Стрілець легкомоторного літака Як-52 Повітряних Сил ЗСУ зумів збити російський безпілотник “шахед” в небі над узбережжям Одеси, застосувавши стрілецьку зброю.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Легкі поршневі літаки вже не вперше ведуть полювання на ворожі БПЛА. Оскільки на Як-52 немає кулеметів, роль стрільця виконує воїн, який сидить на місці льотчика-інструктора з відкритим ліхтарем кабіни.

“Раніше противник вже неодноразово визнавав збиття своїх БПЛА “Орлан” і ZALA подібним чином”, – зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що російські війська оснащують дрони-камікадзе радіомодемами різних частот, створюючи мережу зв’язку над Україною для передавання розвідданих та управління дронами.

