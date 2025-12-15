Український Як-52 полює на "шахеди" над Одесою – оприлюднено відео

Як-52 / © livejournal.com

Стрілець легкомоторного літака Як-52 Повітряних Сил ЗСУ зумів збити російський безпілотник “шахед” в небі над узбережжям Одеси, застосувавши стрілецьку зброю.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Легкі поршневі літаки вже не вперше ведуть полювання на ворожі БПЛА. Оскільки на Як-52 немає кулеметів, роль стрільця виконує воїн, який сидить на місці льотчика-інструктора з відкритим ліхтарем кабіни.

“Раніше противник вже неодноразово визнавав збиття своїх БПЛА “Орлан” і ZALA подібним чином”, – зазначив журналіст.

