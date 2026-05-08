Український лазер "Тризуб" інтегрували у мобільний антидрон-комплекс: що він може

Український лазерний комплекс «Тризуб» / © Celebra Tech

Українська компанія Celebra Tech завершує випробування вдосконаленого лазера «Тризуб». Цей комплекс інтегрували у мобільну систему боротьби з дронами і він здатен уражати ворожі БпЛА на відстані до 5 км.

Про це повідомляє «Мілітарний» із посиланням на Celebra Tech.

Український лазерний комплекс «Тризуб» інтегрували в мобільну систему протидії безпілотникам — від FPV-дронів до розвідувальних апаратів. Наразі розробка проходить завершальний етап випробувань і готується до офіційної презентації.

Уперше про існування комплексу повідомив у грудні 2024 року перший командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відтоді розробники продовжували вдосконалювати технологію, перетворивши початкову концепцію на повноцінний бойовий зразок, який уже отримав відповідне затвердження.

За інформацією Celebra Tech, «Тризуб» може знищувати розвідувальні дрони противника на дистанції до 1500 м. Для FPV-дронів ефективна дальність ураження становить приблизно 800 — 900 м.

«На сьогодні „Тризуб“ практично здатен досягати цілі на відстані 5 км — це дозволить ефективно збивати БпЛА типу Shahed», — зазначили у компанії.

Під час модернізації фахівці додали до комплексу систему донаведення на основі штучного інтелекту, функцію автоматичного захоплення й супроводу цілей, а також інтеграцію з радіолокаційними станціями для точнішого відстеження траєкторії ворожих об’єктів.

У компанії також зазначили, що «Тризуб» може стати елементом приватної системи ППО для захисту критичної інфраструктури та стратегічних підприємств. Крім того, комплекс потенційно можна застосовувати і для розмінування територій.

Завдяки розміщенню на причіпній платформі система залишається мобільною, що дає змогу швидко перекидати її на найнебезпечніші напрямки для прикриття інфраструктурних об’єктів або військових позицій.

Уперше роботу комплексу «Тризуб» Сили безпілотних систем продемонстрували у квітні 2025 року. Під час випробувань військові показали ураження наземної мішені, а також використання лазера для засліплення камери FPV-дрона на оптоволокні.

Перша демонстрація лазерного комплексу «Тризуб» / © скриншот з відео

Нагадаємо, Україна також розробила лазерну систему Sunray, що компактно розміщується в пікапі та безшумно знищує дрони за секунди. Вартість установки — кілька сотень тисяч доларів, що значно дешевше за західні аналоги. Проєкт є частиною вітчизняного «Залізного купола», куди також входять 3D-друковані дрони-перехоплювачі P1-Sun, наземні роботи та фальш-цілі.

