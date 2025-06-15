Український журналіст показав свою школу, яку знищили росіяни на Чернігівщині: моторошні кадри

Знищена школа на Чернігівщині

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Український журналіст показав свою школу, яку знищили росіяни у Гремʼячі на Чернігівщині. Вбили солдати армії РФ і його однокласника.

Про це написав Ігор Левенюк.

Медійник не зміг стримати емоцій, описуючи трагедію рідного села.

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«Я ще й досі не можу отямитися... Моя школа в селі Грем'яч. О**и її знищили. А ще цього дня ка**пи вбили і мого однокласника Сашка Зайцева в Грем'ячі. Сиділи разом за однією партою. Ця школа пережила другу світову і німців з мадярами. Вони її не чіпали. А баба Ганна мені казала, що німці і людей в Грем'ячі не вбивали за просто так. Воювали з партизанами, які часто лютували більше за німців. Грем'яч пережив і Північну війну московитів зі шведами. Село було якраз в епіцентрі драматичних подій. А тепер моє рідне село стікає кров'ю і вмирає від ка*****их ударів. Мос****та вбиває людей там заради розваги. Це ж не німці, з німцями Грем'яч жив. Це москалі, із якими грем'ячани так довго браталися», — висловився журналіст.

За все, що росіяни вчинили з мирними українцями та вільними містами, буде відплата.

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракети. Під вогнем опинилися 14 населених пунктів у межах восьми територіальних громад. Ураження зазнали околиці Чернігова, а також території Чернігівського, Ніжинського та Корюківського районів.

Внаслідок влучань зайнялися складські приміщення, нежитлові будівлі та ангар із вугіллям. На щастя, минулося без постраждалих.

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Місцева влада закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись правил безпеки.