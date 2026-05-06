Українці можуть залишатися без води місяцями: експерт попередив про нову небезпеку через удари РФ

Українці можуть залишитися без води / © ТСН

Реклама

Українські міста можуть зіткнутися з тривалими перебоями водопостачання у разі нових російських ударів по критичній інфраструктурі. Відновлення пошкоджених систем може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, подібні ситуації вже траплялися. Зокрема, після ударів по енергетичних об’єктах у Києві частина міста тимчасово залишалася без води. Причиною стала не лише відсутність електропостачання, а й недостатня кількість резервних систем для роботи каналізаційно-насосних станцій.

Реклама

Попенко попередив, що у разі серйозних руйнувань водної інфраструктури відновлення може зайняти від одного-двох тижнів до кількох місяців. Тривалість залежатиме від масштабу пошкоджень і можливості швидко замінити обладнання.

Найбільш вразливими, за оцінкою експерта, залишаються прифронтові області. Йдеться, зокрема, про Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області.

Водночас Попенко наголосив, що проблема не обмежується лише російськими ударами. Значна частина українських водоканалів потребує капітального ремонту, тому система водопостачання залишається вразливою навіть без прямих атак.

Росія може бити по водопостачанню

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у державних структурах повідомляли, що Росія може готувати удари по об’єктах водопостачання в Україні. Під загрозою можуть бути системи водозабору та насосні станції.

Реклама

Фахівці пояснюють, що в багатьох населених пунктах є лише один основний водозабір. Якщо такий об’єкт вивести з ладу, без стабільного водопостачання може залишитися ціле місто або громада.

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира також зазначав, що однією з головних проблем є відсутність резервних систем забору води. За його словами, заміна насосного обладнання може бути складною, а ремонт — тривати тижнями.

Зеленський попереджав про загрозу

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Росія може готувати операцію проти систем водопостачання України найближчими місяцями.

За його словами, громади мають відповідально поставитися до захисту відповідних об’єктів критичної інфраструктури.

Реклама

“Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів”, — заявив Зеленський.

Новини партнерів