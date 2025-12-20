Українці вразили два винищувачі Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму: деталі (фото)

Російський Су-27. / © Associated Press

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово анексованому Криму. Орієнтовна вартість знищених літаків — близько 70 млн дол.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Цей винищувач було знищено.

Окрім того, додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі. Це може ускладнити організацію та контроль польотів окупаційних військ на аеродромі.

«Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні», — наголосили в СБУ.

18 грудня безпілотники СБУ уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 «Тріумф», ЗРК «Панцир-С2» та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

«Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму, відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме й надалі», — заявили в пресслужбі СБУ.

ФОТО

СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму. / © СБУ

Як повідомлялося, вночі проти 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотник». Судно здійснювало патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи.

Окрім того, минулої ночі повітряні дрони СБУ знищили танкер РФ за 2000 км від України. Танкер QENDIL перебував у нейтральних водах Середземного моря. Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну.