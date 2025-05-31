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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 31 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

  • Група БпЛА на півночі Херсонщини — продовжує рух на північний-захід.

  • Нова група «шахедів» на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.

  • Група БпЛА на Харківщині — в західному напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 30 травня завдали масованого удару по Харкову та області дронами-камікадзе.

Ми раніше інформували, що ворог здійснив атаку на місто Ізмаїл на Одещині безпілотними літальними апаратами (БПЛА).

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