Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху цілей

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 31 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та сходу.

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Група БпЛА на півночі Херсонщини — продовжує рух на північний-захід.

Нова група «шахедів» на Херсонщині — курсом на Миколаївщину.

Група БпЛА на Харківщині — в західному напрямку.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 30 травня завдали масованого удару по Харкову та області дронами-камікадзе.

Ми раніше інформували, що ворог здійснив атаку на місто Ізмаїл на Одещині безпілотними літальними апаратами (БПЛА).