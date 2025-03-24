Україну атакували ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Ворог знову застосовує ударні дрони.
У ніч проти 24 березня 2025 року росіяни знову випустили низку ударних дронів проти мирних українців.
Подекуди оголошена повітряна тривога, працює ППО.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА;
- БПЛА на Кіровоградщині (східніше від м.Кропивницький), курс - південно-західний;
- БПЛА на північному заході Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
- БПЛА на півдні Черкащини, курс - південний;
- БПЛА на південному сході Чернігівщини, курс - північно-західний;
- БПЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
- БПЛА в центрі Київщини, курс - північно-західний (вектор - м.Київ).
"Увага! м.Суми! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного заходу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.
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