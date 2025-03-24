Україну атакували ворожі безпілотники: названо напрямок руху

У ніч проти 24 березня 2025 року росіяни знову випустили низку ударних дронів проти мирних українців.

Подекуди оголошена повітряна тривога, працює ППО.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА;

БПЛА на Кіровоградщині (східніше від м.Кропивницький), курс - південно-західний;

БПЛА на північному заході Полтавщини, курс - західний/північно-західний;

БПЛА на півдні Черкащини, курс - південний;

БПЛА на південному сході Чернігівщини, курс - північно-західний;

БПЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;

БПЛА в центрі Київщини, курс - північно-західний (вектор - м.Київ).

"Увага! м.Суми! У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного заходу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.

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