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Україну атакували ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Україну атакували ворожі безпілотники: названо напрямок руху

Ворог атакує Україну дронами 24 березня / Фото: ТСН.ua

Ворог знову застосовує ударні дрони.

У ніч проти 24 березня 2025 року росіяни знову випустили низку ударних дронів проти мирних українців. 

Подекуди оголошена повітряна тривога, працює ППО.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА;

  • БПЛА на Кіровоградщині (східніше від м.Кропивницький), курс - південно-західний;
  • БПЛА на північному заході Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
  • БПЛА на півдні Черкащини, курс - південний;
  • БПЛА на південному сході Чернігівщини, курс - північно-західний;
  • БПЛА в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
  • БПЛА в центрі Київщини, курс - північно-західний (вектор - м.Київ).

 "Увага! м.Суми! У вашому напрямку  ворожий ударний БпЛА з північного заходу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 березня масовано атакувала Київ "Шахедами". Є потерпілі та жертви.

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