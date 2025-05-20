Україну атакували російські дрони: озвучуна траєкторія руху

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 20 травня 2025 року росіяни запустили у повітряний простір України безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

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БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на заході Київщини, курс-західний, на півдні - північно-західний;

БпЛА на сході та в центральній частині Черкащини, курс - західний/північно-західний.

Нагадаємо, під час російської атаки безпілотниками 19 травня вибухи лунали на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Водночас цієї ночі російські війська не запускали міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс», про що напередодні попереджала українська розвідка.

Зауважимо, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман повідомив, що росіяни на аеродромі в Енгельсі завантажують бомбардувальники Ту-95 ракетами, тож найближчими днями ворог може влаштувати ракетну атаку по території України.