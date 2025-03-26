Україну атакують ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Ворог знову випустив ударні безпілотники по українських містах.

У ніч проти 26 березня 2025 року ворожі безпілотники дошкуляють українцям.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Рух ворожих БпЛА:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь.

БпЛА з Чернігівщини на Полтавщину.

БпЛА з Дніпропетровщини на Харківщину.

Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.

БпЛА на межі Кіровоградщини та Черкащини.

"Запоріжжя - ворожий БпЛА у напрямку міста!" — йдеться у повідомленні.

Рух ворожих БпЛА:

БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини.

Декілька груп БпЛА з Чернігівщини та Сумщини на Полтавщину.

Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.

Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину.

БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Нагадаємо, що раніше РФ масовано атакувала Кривий Ріг.

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