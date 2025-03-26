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Україну атакують ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Україну атакують ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Росіяни не припиняють атакувати українські міста / Фото: ТСН.ua

Ворог знову випустив ударні безпілотники по українських містах.

У ніч проти 26 березня 2025 року ворожі безпілотники дошкуляють українцям. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Рух ворожих БпЛА:

  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь.
  • БпЛА з Чернігівщини на Полтавщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Харківщину.
  • Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
  • БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.
  • БпЛА на межі Кіровоградщини та Черкащини.

"Запоріжжя - ворожий БпЛА у напрямку міста!" — йдеться у повідомленні. 

Рух ворожих БпЛА:

  • БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини.
  • Декілька груп БпЛА з Чернігівщини та Сумщини на Полтавщину.
  • Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину.
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

Нагадаємо, що раніше РФ масовано атакувала Кривий Ріг

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