Україну атакують ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

Ворог знову випустив ударні безпілотники по українських містах.
У ніч проти 26 березня 2025 року ворожі безпілотники дошкуляють українцям.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Рух ворожих БпЛА:
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині та Сумщині курсом на південь.
- БпЛА з Чернігівщини на Полтавщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Харківщину.
- Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
- БпЛА на Миколаївщині курсом на захід.
- БпЛА на межі Кіровоградщини та Черкащини.
"Запоріжжя - ворожий БпЛА у напрямку міста!" — йдеться у повідомленні.
Рух ворожих БпЛА:
- БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини.
- Декілька груп БпЛА з Чернігівщини та Сумщини на Полтавщину.
- Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на захід.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину.
- БпЛА з Полтавщини на Черкащину.
Нагадаємо, що раніше РФ масовано атакувала Кривий Ріг.
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