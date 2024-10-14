В Україні очікують важку зиму через посилення російських атак і зниження підтримки США - WSJ

Війна в Україні триває вже майже три роки, в той час, як Росія продовжує свої активні наступальні дії. Західні лідери активно шукають способи для завершення конфлікту.

Про це пише The Wall Street Journal.

Україна готується до важкої зими через обмежені та повільні поставки західної зброї, що впливає на її чисельно переважаючу армію, яка поступово втрачає позиції на сході. Українські військові підкреслюють свою стратегію максимізації втрат для Росії при збереженні власних сил. Однак ситуація залишається складною, оскільки "похмура зима" вже на порозі, як зазначають офіційні представники.

Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводить до масштабних відключень електроенергії, особливо у зимовий період. Українські сили утримують стратегічні позиції на сході, але зіткнення з російськими військами тривають. Росія нещодавно захопила місто Вугледар і просунулася до Покровська, що викликає стурбованість серед українських військових через загрозу нових наступів.

Президент США Джо Байден і західні лідери продовжують заявляти про підтримку України, але наявна допомога недостатня для зміни ходу війни. Київ хвилює можливий президентський термін Дональда Трампа, який може прагнути швидкого миру з Росією. Президент Володимир Зеленський закликав до збільшення постачання зброї, представляючи свій "план перемоги", включаючи військові та економічні стратегії. Проте США поки що відмовляються від постачання ракет, що може призвести до затягування війни.

Україна намагається використати збільшену підтримку, проводячи успішні наступи, але стикається з нестачею техніки та особового складу. Внутрішня втома війною зростає, і деякі українці готові до переговорів, проте більшість не хоче territorial уступок. Росія також зазнає великих втрат, і українські військові вважають, що без повної перемоги мир не буде тривалим. Деякі аналітики зазначають, що сподівання Путіна на легку перемогу залежать від перемоги Трампа на виборах у США.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомляв, що "план перемоги" України є комплексною стратегією. Вона включає військові, економічні, політичні та дипломатичні заходи, спрямовані на примушування Росії до припинення війни.

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