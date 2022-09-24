Україну масово атакували іранські дрони Mohajer-6 та Shahed 136: у ЗСУ розповіли про наслідки

Російські окупанти на півдні України масово атакують мирні населені пункти дронами, які Росії продав Іран.
Більшість іранських безпілотників вдалось збити, проте через їхню атаку загинула одна людина.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Так, Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один "Шахід-136" - збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.
Під час повторної повітряної атаки Одеси ППО знищила ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.
Ще один "Шахід-136" атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини. При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід-136" також був збитий.
Нагадаємо, українські зенітники збили російський вертоліт, штурмовик та 6 дронів-камікадзе.
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