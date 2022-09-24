Україну масово атакували іранські дрони Mohajer-6 та Shahed 136: у ЗСУ розповіли про наслідки

Більшість іранських безпілотників вдалось збити, проте через їхню атаку загинула одна людина.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Так, Одесу двічі атакували дрони-камікадзе з напрямку Чорного моря. Внаслідок влучання двох дронів зруйновано адмінбудівлю в припортовій зоні. Ще один "Шахід-136" - збитий над морем. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька навколишніх будинків. Загинула одна цивільна особа.

Під час повторної повітряної атаки Одеси ППО знищила ще 4 дрони-камікадзе. Серед них вперше в Україні збитий багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Ще один "Шахід-136" атакував ввечері наші позиції на лінії зіткнення в Березнегуватській громаді Миколаївщини. При спробі атакувати напрямок порту Південного черговий "Шахід-136" також був збитий.

Нагадаємо, українські зенітники збили російський вертоліт, штурмовик та 6 дронів-камікадзе.

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