"Україну не перемогти, але можна перемогти весь світ": Зеленський назвав ризики непокарання Путіна

Ситуація, коли світ покаже президенту РФ Володимиру Путіну, що він залишиться безкарним, є дуже загрозливою. Це спонукатиме до нападу лідерів інших держав.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Україну не перемогти. Але можна перемогти весь світ", - сказав він.

Це покаже Путіну, що він був правий. Диктатор залишився безкарним, а відтак - з ним знайшли компроміс.

"Значить, так можна діяти. Це буде сигналом для лідерів інших великих держав, які про це думають, але не змогли ще вирішити. Не набралися сміливості", - наголосив Зеленський.

Раніше президент зазначив, що після розмови з очільником США Дональдом Трампом слід перейти до якогось формату розмови з росіянами. За столом переговорів має бути Україна, США, Росія, а також - Євросоюз.

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