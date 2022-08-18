"Україну не схиляли до поступок Росії": Кулеба розповів про зустріч Ердогана, Зеленського та Гутерреша

Під час зустрічі президентів України, Туреччини та генсека ООН Україну не схиляли до поступок Росії.

Президенти та генсек ООН скоординували свої подальші дії стосовно "зернового коридору", Запорізької АЕС та звільнення українських полонених.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Підозрюю, що до завершення цієї війни від скоординованості та рішень цих трьох осіб залежатиме вирішення багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння, це - головне. Президенти та генсек ООН скординували не просто позиції, а свої дії з ключових питань. А це - "зерновий коридор", Запорізька АЕС, звільнення наших полонених. Тобто йдеться не лише про розмови, а й про те, хто і що далі робить. Дуже імпонує особиста залученість і Ердогана, і Гетерреша. Вони дійсно співпереживають та хочуть вирішити проблему. Ніхто нас ні до поступок на користь Росії не схиляв. Кажу це на випадок якоїсь "зради" у соцмережах. Дуже радий, що президенти Зеленський та Ердоган дуже довго говорили", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша.

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