Україну неможливо окупувати: військовий експерт про плани Кремля

Військовий експерт наголосив, що вже скоро окупант може нам запропонувати нові умови.
Росія почала атаку на Україну, щоб залякати її громадян. Нашу країну неможливо окупувати, оскільки для цього не вистачить всієї армії РФ.
Про це у Facebook повідомив військовий експерт Олег Жданов.
"Не панікуйте, окупувати Україну не можливо, для цього не вистачить всієї армії Росії. Ми чинимо опір. На Донбасі йдуть бої, але артилерія працює на повну потужність та не дає шансу ворогу прорватися. Решта напрямків це відволікаючі удари для залякування нас з вами. У Росії не має другого ешелона та резерва для глибокого вторгнення.
Військовий експерт наголосив, що вже скоро окупант може нам запропонувати нові умови.
"Бігти нам ні куди, будемо боронити нашу державу, підтримуйте Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!", - написав експерт.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.