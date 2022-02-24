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Україну неможливо окупувати: військовий експерт про плани Кремля

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Україну неможливо окупувати: військовий експерт про плани Кремля

Associated Press

Військовий експерт наголосив, що вже скоро окупант може нам запропонувати нові умови. 

Росія почала атаку на Україну, щоб залякати її громадян. Нашу країну неможливо окупувати, оскільки для цього не вистачить всієї армії РФ. 

Про це у Facebook повідомив військовий експерт Олег Жданов. 

"Не панікуйте, окупувати Україну не можливо, для цього не вистачить всієї армії Росії. Ми чинимо опір. На Донбасі йдуть бої, але артилерія працює на повну потужність та не дає шансу ворогу прорватися. Решта напрямків це відволікаючі удари для залякування нас з вами. У Росії не має другого ешелона та резерва для глибокого вторгнення.

Військовий експерт наголосив, що вже скоро окупант може нам запропонувати нові умови. 

"Бігти нам ні куди, будемо боронити нашу державу, підтримуйте Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!", - написав експерт. 

Зазначимо:

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