Україну очікує найважча зима: світла може не бути від 8 до 20 годин – Politico

В Україні втрачено понад половину генеруючих потужностей, що може призвести до тривалих відключень світла.

В Україні цієї зими відключення світла можуть тривати до 20 годин, якщо температура впаде до -10°, а Росія виведе з ладу наші АЕС. Про це розповів Politico директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

В Центральній Україні після ракетних атак було знищено енергетичні об’єкти, що спричинило масштабні ремонтні роботи перед зимою. Через російські удари Україна втратила понад половину своїх генеруючих потужностей, і фахівці прогнозують відключення електроенергії на 8-14 годин на день, а в разі погіршення ситуації — до 20 годин.

Експерти підкреслюють, що основна частина енергетичного забезпечення країни залежить від незахищених атомних станцій, які покривають 60% потреб України. У разі нових атак на ядерну інфраструктуру це може призвести до тривалих відключень і нової гуманітарної кризи, коли люди будуть змушені залишати країну в пошуках тепла та притулку.

Нагадаємо, раніше Олександр Харченко повідомляв, що Україні загрожує блекаут на 3-5 днів, якщо Росія виб’є бодай одну АЕС.

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