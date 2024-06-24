Україну охопила масштабна повітряна тривога – вдруге за вечір: що відомо

У понеділок, 24 червня, о 21:45 Україну охопила масштабна повітряна тривога, вже вдруге за вечір. Ракетна небезпека – на всій території країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду очолить бригадний генерал Андрій Гнатов.

Раніше в Україні спалахнув скандал з командувачем Содолем. Так, в "Азові" звинувачують бойового генерала у загибелі тисяч солдатів.

Головне за 24 червня: запеклі бої на фронті, обстріл Одеси

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