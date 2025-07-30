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- Війна
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Україну охопила масштабна повітряна тривога: злетів винищувач МіГ-31К
Через зліт винищувача МіГ-31 К є ризик удару «Кинджалами».
Вдень 30 липня територію України охопила масштабна повітряна тривога. Є ракетна небезпека, тому слід перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили у Повітряних силах.
Українців закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.
За оновленою інформацією, станом на 16:24 зафіксували відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч проти 30 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
1. БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс - північний;
2. БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;
3. БпЛА на Сумщині північніше н.п. Терни, курс - південний.
4. БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-західний.
Київська область (Вишгородський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
Харків - БпЛА у напрямку міста зі сходу.
БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний.
Павлоград/район - перебувайте в укриттях!
БпЛА на Павлоград зі сходу та заходу!