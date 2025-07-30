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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1873
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила масштабна повітряна тривога: злетів винищувач МіГ-31К

Через зліт винищувача МіГ-31 К є ризик удару «Кинджалами».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Вдень 30 липня територію України охопила масштабна повітряна тривога. Є ракетна небезпека, тому слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — повідомили у Повітряних силах.

Українців закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.

За оновленою інформацією, станом на 16:24 зафіксували відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс - північний;

2. БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південно-західний;

3. БпЛА на Сумщині північніше н.п. Терни, курс - південний.

4. БпЛА на північному заході Харківщини, курс - південно-західний.

Київська область (Вишгородський р-н) - загроза застосування ударних ворожих БпЛА!

Харків - БпЛА у напрямку міста зі сходу.

БпЛА на сході Дніпропетровської області, курс - північно-західний.

Павлоград/район - перебувайте в укриттях!

БпЛА на Павлоград зі сходу та заходу!

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