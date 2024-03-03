Україну розміновуватимуть за допомогою ШІ: Мінекономіки уклало угоду – подробиці

Міністерство економіки та технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство, згідно з якою у гуманітарному розмінуванні України допомагатиме штучний інтелект.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

"Гуманітарне розмінування — нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir – це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Угода містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямками:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування;

автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

Як розповіли у міністерстві, платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.

Бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися.

Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, з урахуванням всіх даних і, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.

Нагадаємо, Румунія, Болгарія та Туреччина можуть розпочати розмінування Чорного моря влітку 2024 року.

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