Україну вночі атакували десятки ворожих БПЛА: що відомо про наслідки в областях

У ніч проти 25 липня 2024 року російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 38 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Нічна атака БПЛА ворога була спрямована на об'єкти інфраструктури в кількох регіонах України. Українські сили протиповітряної оборони збили 25 дронів, ще три втрачено після перетину кордону з Румунією.

Що відомо про наслідки ворожого нальоту - читайте на ТСН.ua.

Київ та Київська область

У столиці було оголошено повітряну тривогу. За словами голови КМВА Сергія Попка, всі ворожі дрони були знищені на підступах до міста. У Києві не зафіксовано руйнувань та постраждалих.

У Київській області уламки збитих безпілотників впали у трьох районах. Пошкоджено три приватні будинки, гараж, магазин, адміністративну будівлю садового товариства та автомобіль. Також виникли пожежі лісової та трав'яної підстилки, які були оперативно ліквідовані. Минулося без постраждалих та влучань в об’єкти житлової і критичної інфраструктури.

Черкаська область

У районі міста Сміла Черкаської області двічі пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляли про кружляння "Шахедів" між Смілою та Білою Церквою.

Одеська область

Російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області. Частково зруйновано адміністративну будівлю, виникла пожежа.

Також уламки впали на приватний будинок, внаслідок чого постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізували до медзакладу у стані середньої важкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Житомирська область

На Житомирщині також зафіксовано влучання дронів. Пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Місцева влада обіцяє надати допомогу для відновлення пошкоджених будівель.

"Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість із близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", - повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, громадянам, чиї будівлі зазнали ушкоджень буде надана необхідна для відновлення допомога.

Повітряні сили України повідомили, що протиповітряна оборона також працювала у Херсонській, Миколаївській, Сумській областях. Ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська.

Сили безпілотних систем: нове унікальне військо у складі ЗСУ!

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