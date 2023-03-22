Україну вночі атакували дронами: що відомо про наслідки удару та жертв

Близько півночі у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин.

Російські загарбники у ніч проти 22 березня знову здійснили атаку безпілотниками по містам України. За даними Генштабу, силами ППО було знищено 16 з 21 запущеного безпілотника. Наразі відомо про трьох жертв та сімох постраждалих.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку ворожими безпілотниками України.

Близько 21:00 21 березня з'явилася інформація, що дрони-камікадзе заходять у повітряний простір України, було попередження про атаку "Шахедами". Моніторингові пабліки повідомляли, що дрони летять із півдня. "Shahed" помітили на території тимчасово окупованої Запорізької області, а саме в Пологівському районі.

Ближче до півночі у містах України почали оголошувати повітряну тривогу.

Київська військова адміністрація попередила, що сили ППО напоготові через загрозу атаки дронами.

Згодом у соцмережах повідомили про вибухи у Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Пізніше очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що в області працює ППО.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, у повітряному просторі навколо столиці виявили вісім ворожих безпілотників. Усі баражувальні боєприпаси знищила протиповітряна оборона.

Проте зранку 22 березня стало відомо, що внаслідок атаки Київщини дронами загинуло троє людей, сім – поранено, російська армія пошкодила цивільний об'єкт.

Так у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи.

А у Житомирській області внаслідок атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Станом на зараз, 22 березня, в Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога – є загроза ракетного удару.

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