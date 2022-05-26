Україну з візитом вперше відвідала прем’єр-міністром Фінляндії Санна Марін. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
“Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС — це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем’єр-міністру Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку”, — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що в Ізмаїлі кожна четверта вулиця має російський наратив. Місто готується до масштабного перейменування.
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