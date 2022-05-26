Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україну з візитом вперше відвідала прем’єр-міністром Фінляндії Санна Марін

Дата публікації
Перегляди
46
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україну з візитом вперше відвідала прем’єр-міністром Фінляндії Санна Марін

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Україну з візитом вперше відвідала прем’єр-міністром Фінляндії Санна Марін. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС — це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем’єр-міністру Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку”, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Ізмаїлі кожна четверта вулиця має російський наратив. Місто готується до масштабного перейменування.

Читайте також:

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін

Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін
Наступна публікація