Україну з візитом вперше відвідала прем’єр-міністром Фінляндії Санна Марін. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС — це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем’єр-міністру Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку”, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Ізмаїлі кожна четверта вулиця має російський наратив. Місто готується до масштабного перейменування.

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