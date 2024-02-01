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Україну згадують, як рай: Перший канал РФ показав життя в окупованому Новолуганському (відео)

Україну згадують, як рай: Перший канал РФ показав життя в окупованому Новолуганському (відео)

Спальні мішки для людей похилого віку від пропагандистів РФ / Фото: скриншот з відео

Росія просто покинула людей і вони виживають у первісних умовах.

Перший канал РФ показав життя у захопленому Росією селищі Новолуганське Донецької області. Другий рік там немає ні світла, ні води, ні опалення, ні транспорту, ні роботи.

Про це написав український журналіст Денис Казанський.

"Бойові дії там закінчилися влітку 2022 року. І з того часу "визволителі" просто кинули людей, які живуть у первісних умовах. Місцеві любителі РФ скаржаться, що чекали зовсім не такого руского миру. Життя в Україні вони тепер згадують, як рай", – пише журналіст.

Нагадаємо, раніше російські спецслужби затримали жителя так званої "ДНР" на прізвище Тюлюбаєв за звинуваченням у спробі замаху на керівництво однієї з військових частин у Краснодарському краї РФ.

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