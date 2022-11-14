"Укренерго": на Херсонщині ворог знищив енергообʼєкт, який забезпечував живлення двох областей (фото, відео)

Енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення правобережжя Херсонської області загалом та значної частини Миколаївської області, практично знищений.

Про це повідомив CEO в НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Він (обʼєкт - ред.) більше не існує", - зазначив Кудрицький.

За його словами, два автотрансформатори, по 250 тонн кожний, підірвали окупанти. Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна, що на думку терористів, не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини.

"Підла орда, яка вміє лише руйнувати", - додав Кудрицький.

Не зважаючи на це, "Укренерго" разом з ВЦА, ДСНС і "Обленерго" вже опрацювують схеми заживлення звільненої Херсонщини з сусідніх двох областей.

На думку Кудрицького, це не буде просто. Сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де точилися тяжкі бої.

Рівень замінованості території дуже високий, каже очільник.

"Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше. Паралельно на вихідних ми вже передали перелік необхідного обладнання для Херсонщини нашим закордонним партнерам. Вже відгукнулися системні оператори Польщі і Франції. Обладнання вже прямує в Україну", - повідомив він.

Нагадаємо, на півдні України взялися за розмінування та оборону звільнених земель Херсонщини.

14 листопада до Херсона приїхав глава України Володимир Зеленський. Він взяв участь у церемонії підняття національного прапора.

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