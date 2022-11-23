"Укренерго" отримає 372 млн євро на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб'єктів - ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку та Нідерланди виділяють ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго"" 372 млн євро на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб'єктів.

Про це йдеться в заяві ЄБРР.

З них 300 млн євро кредиту українській компанії виділить Банк, ще 72 млн у якості гранту нададуть Нідерланди. Кошти виділені в межах фінансового пакету в 3 млрд, які ЄБРР надасть протягом 2022-23 років.

"Завдяки цьому фінансуванню ми допоможемо Укренерго здійснювати швидкий аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач. Це забезпечить безперервне надання життєво важливих послуг з передачі електроенергії протягом опалювального сезону для українських домівок та підприємств", – сказала президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу 23 листопада у Львові на 50% відновили електропостачання.

Загалом російські терористи 23 листопада, масовано обстріляли Україну ракетами. ЗСУ збили 51 з 70 російських ракет.

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