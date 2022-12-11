"Укренерго" зможе придбати частину необхідного обладнання для відновлення інфраструктури: деталі

Державна енергетична компанія отримає кредит від ЄБРР та банку Німеччини.

Вже скоро НЕК "Укренерго" зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення мережевої інфраструктури, пошкодженої Росією.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це стало можливим завдяки рішенню уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом уряду Нідерландів.

"Вже найближчим часом будуть підписані договір гарантії між Україною та ЄБРР, а також Кредитна угода між "Укренерго" та ЄБРР. Це дозволить нам спрямувати необхідні кошти для відновлення пошкодженого обладнання, а також для фінансування операційних витрат та підтримки фінансової стабільності компанії", - йдеться у повідомленні.

Також у п’ятницю, 9 грудня, уряд схвалив надання держгарантії за позикою державного банку Німеччини KfW у сумі 32,5 млн євро для фінансування реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні. Наразі готується до підписання кредитна та гарантійна угоди з KfW.

Удари РФ по критичній інфраструктурі України

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила восьму масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, за останні місяці від атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж енергосистеми.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков зазначив, що близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було суттєво пошкоджено російськими ракетними обстрілами, частина була повністю зруйнована.

В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання – сформовано 4 групи споживачів.

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