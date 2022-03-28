"Укргазбанк" пропонує 100 тис. рублів окупантам, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю

Виплати будуть проводитися готівкою.
"Укргазбанк" пропонує 100 тисячів рублів готівкою російським окупантам, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю.
Про це йдеться в пресрелізі банку.
"Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома", - йдеться у повідомленні.
Банк наголошує, що така виплата є більшою, ніж посмертна, яку пропонує військове керівництво РФ.
"Отже, звертаємось до російських військових: здавайтесь і здавайте зброю, бо це ваш шанс зробити бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини "на цукор"!, - сказано в дописі.
Нагадаємо, У США невідомий донор перерахував мільйон доларів на потреби української армії.
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