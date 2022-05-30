Укріплення російських позицій біля Херсона та обстріл окупантами Нового Бугу: головні події ночі 30 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 30 травня:
- Російські окупанти на півдні України продовжують підтягувати резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині, використовуючи застарілі танки Т-62. Читати далі –>
- Увечері в неділю, 29 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної в Миколаївській області, внаслідок обстрілу російських окупантів постраждали будівлі в місті Новий Буг. Читати далі –>
- Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що українська сторона готова розглянути тристоронній формат переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та президентом РФ Володимиром Путіним. Читати далі –>
- Президент Туреччини заявив, що його країна налаштована нанести військовий удар по сирійських курдах на півночі сусідньої країни. Читати далі –>
- Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило заявив, що "з розумінням" ставиться до заяви собору Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) про "самостійність". Читати далі –>
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