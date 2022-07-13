Укріплюють оборону і клеять вікна: мер Мелітополя розповів, як окупанти готуються до наступу ЗСУ

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські війська укріплюють оборону, готуючись до наступу українських військових.

Так, окупантам і місцевим колаборантам було наказано підготувати їжу, воду і заклеїти вікна.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив на брифінгу 13 липня.

"Псевдокерівник департаменту охорони здоров’я, якого призначили рашисти в Мелітополі, зібрав нараду, сказав всім колаборантам і тим, кого вони призначили керівниками закладів охорони здоров’я, підготувати продукти харчування, воду і заклеїти вікна", – розповів Федоров.

Він зауважив, що за останні два тижні ситуація у місті ускладнилися, проте окупанти розуміють, що "їхнє мирне життя у Мелітополі закінчилося".

Нагадаємо, протягом доби 12 липня з Мелітополя через блокпост у Василівці окупанти випустили лише 30 авто мирних жителів зі 150 можливих. Мета – прикриватися цивільними, як "живим щитом" та встигнути провести передислокацію на території фронту.

“Ми живемо у 90-х” — Тетяна Кумок про реалії окупованого Мелітополя

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