Укріплюються і завозять "масовку": стало відомо, як росіяни готуються до оборони Криму

На будівництво фортифікацій до Криму завезли строковиків.

Російські загарбники посилюють оборону в тимчасово окупованому українському Криму. Також на поки що окупований півострів завезли строковиків.

Про це розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Спікерка наголосила, що Україна активно готується до звільнення своїх територій, тому росіяни вже укріплюються в незаконно анексованому Криму. Там, зокрема, збільшилася військова присутність.

"Навезли масовки, для будівництва фортифікаційних споруд, прибули строковики додаткового посилення. Вони ненавчені тримати зброю, але риють окопи", – зазначила Гуменюк.

Як повідомлялося, 24 лютого 2023 року в окупованому Севастополі замайорів український прапор.

А 23 лютого на ворожих радіостанціях Криму включили звернення Буданова.

Нагадаємо, ще восени 2022-го розвідка України фіксувала активну підготовку окупантів до оборони в Криму, зокрема росіяни створюють позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Крім того, окупанти збудували біля адміністративного кордону з Кримом нові траншейні системи для оборони від контрнаступу ЗСУ.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все, щоб деокупувати незаконно анексований Росією український Крим до літа 2023 року.

Полковник запасу та військовий експерт Петро Недзельський вважає, що для повернення окупованого Криму необхідно знищити Кримський міст і Чорноморський флот.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна буде звільняти свої території з окупації, і незаконно захоплений росіянами Крим ніколи не стане предметом переговорів із Росією.

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