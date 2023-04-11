"Укроборонпром" відвантажив партію танкових і артилерійських снарядів для ЗСУ, вироблених за кордоном

Снаряди виробляються спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією.

"Укроборонпром" повідомив про відвантаження партій 125-мм танкових і 122-мм артилерійських боєприпасів, вироблених за кордоном, українським військовим.

Про це повідомила пресслужба концерну.

"Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу. Обидва снаряди ми виробляємо спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні почали виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

Читайте також: