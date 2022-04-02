"Укропи" не ховалися, а зайшли ззаду: Генштаб оприлюднив фото, як спецпризначенці ЗСУ розбили окупантів

Світлини з'явилися у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото, як українські спецпризначенці розбили окупантів.

Відповідні світлини з'явилися у Facebook Генштабу.

"Росіяни боялися, що "укропи" ховаються десь попереду. А "укропи" не ховалися, а зайшли ззаду. Спецпризначенці Військової служби правопорядку Збройних Сил України зробили свою справу (на фото). Російські окупанти боятися перестали... тому що вже не можуть. Разом переможемо", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у селі Дмитрівка на Київщині два танки ЗСУ знищили 10 танків окупантів і чисельну кількість БМП.

Як повідомлялось, українські військові звільнили понад 30 населених пунктів Київської області.

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