"Укрпошта" анонсувала випуск нової поштової марки, присвяченої війні з Росією

"Укрпошта" 21 квітня оголосить про випуск нової поштової марки, присвяченої війні з Росією.
Про це під час телемарафону заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"Сьогодні буде оголошено про випуск наступної марки. Я сподіваюсь, навіть впевнений, що вона сподобається мільйонам людей. У неї буде більший наклад", - сказав він.
Варто зазначити, що напередодні в "Укрпошті" повідомили, що найближчим часом буде анонсований вихід другої марки, яка продовжить серію. Про тематику марки та строки виходу також буде повідомлено додатково.
12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. 20 квітня "Укрпошта" припинила продаж марки.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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