"Укрпошта" обмежила продаж відомої марки із "курсом для російського військового корабля"

Поштові марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України, окрім тих, де тривають активні бойові дії.

"Укрпошта" обмежила продаж популярної марки з російським військовим кораблем: тепер можна купити не більше ніж 5 листів (30 марок) в одні руки будь-якого номіналу.

Про це повідомили в компанії.

Наразі продано уже 500 тис. екземплярів. Усього планується випустити 1 мільйон марок. "Укрпошта" не планує збільшувати кількість марок, щоб зберегти їхню цінність.

"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000. Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за виключенням аукціону на Prozorro: bit.ly/auktsion-marka). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", - йдеться у повідомленні.

Також у поштовій компанії повідомили, що поштові марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України (окрім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини, для них залишили резерв). Також "Укрпошта" скасувала усі замовлення марки в інтернет-магазині.

"Перепрошуємо за незручності, які виникали під час онлайн-замовлень. Просимо дочекатися запуску оновленого поштового маркету цього тижня, щоб зробити замовлення знову, але вже набагато зручніше. Ви отримаєте додаткове повідомлення й зможете оформити покупку повторно, проте не більше ніж 3 листи на 1 замовлення. Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватись", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, у столиці до головпоштамту вишиковуються багатогодинні черги – люди намагаються купити марки та конверти, на яких зображено як українські військові з острова Зміїний посилають якнайдалі тепер уже затонулий російський військовий корабель. Хтось розглядає марку як найкращий подарунок, а хтось - як хорошу інвестицію в майбутнє. У невеличких поштових відділеннях марку розбирають майже одразу.

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