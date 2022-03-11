"Укрпошта" показала нову марку "Русский военный корабль, иди на*уй!" – фото

Компанія влаштувала конкурс ескізів та оголосила переможця.

До 30-річного ювілею української марки замість святкування, яке скасували через напад Росії на Україну, "Укрпошта" влаштувала конкурс ескізів під назвою: "Русский военный корабль, иди на*уй!".

Так, до участі запросили українських ілюстраторів, художників та дизайнерів та влаштували народне голосування. І от, 11 березня, компанія оголосила переможця.

Найбільше голосів зібрав ескіз художника Boris Groh:

facebook.com/ukrposhta

За цю роботу проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів.⠀

"Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк. Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", – йдеться у повідомленні.

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