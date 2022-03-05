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"Укртелеком" відновив зв'язок у 7 областях після пошкодження інфраструктури

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"Укртелеком" відновив зв'язок у 7 областях після пошкодження інфраструктури

УНІАН

У Чернігівській, Сумській та Херсонській областях продовжують працювати над усуненням пошкоджень.

"Укртелеком" відновив зв'язок у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Менш ніж за п'ять годин відновлено пошкоджену магістраль. Наші фахівці працювали під прикриттям бійців ЗСУ та повернули зв'язок у семи областях", - написав директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що через пошкодження інфраструктури деякий час не було можливості надавати фіксований зв'язок у названих областях.

"Наші ремонтні бригади зробили все можливе і якнайшвидше відновили послуги в цих областях", - зазначили в компанії.

Водночас в "Укртелекомі" нагадали, що у Чернігівській, Сумській та Херсонській областях тимчасово відсутні послуги через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Наразі працівники компанії працюють над усуненням пошкоджень.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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