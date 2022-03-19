Українець вийшов з "ірпінського пекла" і вивів з собою двох корів

Українець вийшов з "ірпінського пекла" і вивів з собою двох корів

Хлопець з двома коровами пішки дійшов до Коростишева Житомирської області.

Українець, який проживав поблизу Ірпеня, врятувався від ворожих обстрілів та забрав з собою корову і теля.

Про це у Facebook розповіла волонтерка Ольга Кийко.

Перше повідомлення про хлопця, який врятувався з "ірпінського пекла" і вивів з собою корів, з’явилося 11 березня. Його розшукували родичі і близькі.

18 березня стало відомо, що хлопець дійшов до Коростишева Житомирської області. Дорогою його підібрала вантажна машина. Рятівник корів дістався місця, яке знайшли йому волонтери.

Майже всю дорогу із Ірпіня він разом з корівками йшов пішки.

"Хочеться щоб ті, хто кидає котика, собачку і т.д., задумалися" – зазначила авторка допису.

Раніше сестри-киянки розповіли, як евакуювали 47 котів та собаку.

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