"Укрзалізниця" через комендантську годину скасувала курсування деяких потягів: куди не можна їхати

"Укрзалізниця" через комендантську годину скасувала курсування деяких потягів: куди не можна їхати

На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

“В Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень” - наголосили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Крім того, приміські поїзди на період комендантської години з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня скасували і в Запоріжжі.

"Звертаємо увагу пасажирів, що на період дії комендантської години вхід та вихід із залізничного вокзалу Запоріжжя з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами. Посадка в поїзди далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години", - наголосили в прессллужбі "УЗ".

Нагадаємо, що у Генштабі попередили про імовірність нанесення ракетних ударів з території Білорусі.

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