"Укрзалізниця" евакуювала 440 людей з Донбасу: фото

"Укрзалізниця" 20 травня евакуювала з Донбасу 440 людей.
Серед евакуйованих є 13 маломобільних осіб та люди похилого віку.
Про повідомили в "Укрзалізниці".
Серед осіб, яких вдалось вивезти із зони бойових дій, є літні люди:
- Тетяна Єфремівна з Краматорська восени святкуватиме 99 років.
- Марія Федорівна з Краматорська влітку святкуватиме 97 років.
- Любов Дмитрівна з Авдіївки за 10 днів задуватиме 90 свічок.
"Віримо, що всі ці святкування відбудуться подалі від лінії фронту, а от 100-річні ювілеї всі вони відсвяткують подорожжю вагоном "люкс" до узбережжя української Ялти", - повідомили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, українці, які виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації просто на вокзалі.
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