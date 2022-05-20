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"Укрзалізниця" евакуювала 440 людей з Донбасу: фото

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"Укрзалізниця" евакуювала 440 людей з Донбасу: фото

Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" 20 травня евакуювала з Донбасу 440 людей.

Серед евакуйованих є 13 маломобільних осіб та люди похилого віку

Про повідомили в "Укрзалізниці". 

Серед осіб, яких вдалось вивезти із зони бойових дій, є літні люди:

  • Тетяна Єфремівна з Краматорська восени святкуватиме 99 років.
  • Марія Федорівна з Краматорська влітку святкуватиме 97 років.
  • Любов Дмитрівна з Авдіївки за 10 днів задуватиме 90 свічок.

"Віримо, що всі ці святкування відбудуться подалі від лінії фронту, а от 100-річні ювілеї всі вони відсвяткують подорожжю вагоном "люкс" до узбережжя української Ялти", - повідомили в "Укрзалізниці". 

© Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, українці, які виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації просто на вокзалі.

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