"Укрзалізниця" евакуює українців за кордон: призначено потяг до Словаччини

Перший рейс відбудеться 9 березня.
"Укрзалізниця" продовжує виконувати евакуаційні рейси з України закордон.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Для вивезення українців Словаччини призначила щоденні поїзди. Вони почнуть курсувати від середи, 9 березня.
Зі станції Чиєрна-над-Тісоу (Словачинна) поїзд відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Чопа о 7:40.
Зворотно поїзд вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до Кошице о 13:49.
Крім того, щоденно будуть курсувати поїзди Чиєрна-над-Тісоу - Кошице.
Крім того, із Закарпаття - зі станції Чоп до угорської станції Захонь протягом дня з інтервалом у три години курсуватимуть дев'ять пар поїздів.