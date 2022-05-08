"Укрзалізниця" на 8 травня призначила евакуаційний потяг для жителів Луганської і Донецької областей

"Укрзалізниця" на 8 травня призначила евакуаційний потяг для жителів Луганської і Донецької областей

Сьогодні, 8 травня, із Покровська до Львова вирушить евакуаційний потяг.

Потяг їхатиме через Дніпро.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

"Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безкоштовний потяг. 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, раніше повідомлялося, що цей потяг вирушатиме з Покровська о 16:30, прибуватиме до Дніпра о 19:40. На станції "Дніпро" вагони приєднуватимуться до потяга № 86/85 Запоріжжя – Львів. До Львова потяг прибуватиме о 15:51 наступної доби.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 74-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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